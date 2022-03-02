Брянские инспекторы ищут очевидцев ДТП

В Бежицком районе столкнулись две иномарки.

Госавтоинспекцией Брянска ищет свидетелей ДТП. Авария произошла 28 февраля в 15 часов 15 минут на улице Литейной в районе дома 11 в Брянске. На дороге столкнулись автомобили Kia Sportage и Ford Focus. Машины получили механические повреждения.

Сообщить информацию о ДТП можно в дежурную часть по телефону 74-71-02 или лично по адресу: Брянск, пр-т Московский, 88.