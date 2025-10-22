Брянские кадеты получили переходящее знамя Президента Российской Федерации в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Государственном Кремлевском Дворце прошла церемония вручения переходящего знамени Президента Российской Федерации. Его получили воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко. Брянские кадеты победили во всероссийском конкурсе на звание «Лучшего казачего кадетского корпуса». За это они и были удостоены высокой награды.

«Кадеты Стародубского казачьего корпуса имени Александра Ивановича Тарасенко — достойные наследники своих предков. 198 выпускников поступили в высшие военные училища, 71 выпускник принял участие в специальной военной операции. Они награждены государственными наградами», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона поздравил ребят с высокой наградой, а также поблагодарил преподавателей и родителей за знания и поддержку.