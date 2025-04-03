Брянские паралимпийцы получили премию «Возвращение в жизнь»

Брянские паралимпийцы стали лауреатами премии «Возвращение в жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошла XVIII торжественная церемония вручение премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Участие в мероприятии приняли губернатор региона Александр Богомаз, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, почётный президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес и первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии Светлана Хоркина. В зале собрались спортсмены и тренеры.

Лауреатами премии паралимпийцы — победители и призёры Паралимпиады в Париже. Сборная России завоевала 64 медали. Два «серебра»и три «бронзы» — это награды брянских спортсменов.

Лауреатами в номинации «Поворот судьбы» стали легкоатлеты Артём Калашян и Светлана Кривенок. В номинации «Преодоление» стали лучшими брянские спортсмены Алан Кокойты и Виктория Сланова. Тренеры чемпионов получили награду в номинации «Личным примером».

«Эти достижения — закономерный результат того, с каким вниманием относятся в Брянской области к развитию адаптивной физкультуры и спорта!» — подчеркнул Александр Богомаз.