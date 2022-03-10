Брянские полицейские задержали наркосбытчика

Житель Пермской области привёз в регион почти три килограмма мефедрона.

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Выгоничском районе 43-летнего жителя Пермской области. У мужчины изъяли шесть пакетов с белым порошком.

В экспертно-криминалистическом центре выяснили, что в пакетах находилось 2925 граммов мефедрона. По версии следствия, злоумышленник планировал торговать наркотиками в Брянской области и других регионах.

Уголовное дело направлено в Выгоничский районный суд Брянской области.