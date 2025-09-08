Брянские росгвардейцы подарили новые машины Центру спецназначения «Защита». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области прошло торжественное мероприятие. Участие в нём приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, начальник управления Росгвардии Иван Ванчугов и председатель совета ветеранов Александр Лахтиков.
Два года назад по поручению Президента России Владимира Путина в Брянской области был создан центр специального назначения «Защита». Его сотрудники находятся в оперативном подчинении начальника Росгвардии региона.
«До сегодняшнего дня все, что касалось материально-технического оснащения, приобреталось за счет областного бюджета. И вот теперь Росгвардия подарила служебный автотранспорт Центру специального назначения «Защита» Брянской области, чтобы совместными усилиями эффективно выполнять задачи по защите населения и территорий нашей страны и нашего региона», – уточнил губернатор Александр Богомаз.
Представители центра «Защита» получили сертификат на четыре служебных автомобиля. Бойцу СОБР «Партизан» губернатор вручил медаль «За отличие в охране общественного порядка», а росгвардейцам – ведомственные награды и погоны к новым званиям.
В завершении участники мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам и военнослужащим Росгвардии.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов