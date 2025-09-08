Брянские росгвардейцы подарили новые машины Центру спецназначения «Защита». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области прошло торжественное мероприятие. Участие в нём приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, начальник управления Росгвардии Иван Ванчугов и председатель совета ветеранов Александр Лахтиков.

Два года назад по поручению Президента России Владимира Путина в Брянской области был создан центр специального назначения «Защита». Его сотрудники находятся в оперативном подчинении начальника Росгвардии региона.

«До сегодняшнего дня все, что касалось материально-технического оснащения, приобреталось за счет областного бюджета. И вот теперь Росгвардия подарила служебный автотранспорт Центру специального назначения «Защита» Брянской области, чтобы совместными усилиями эффективно выполнять задачи по защите населения и территорий нашей страны и нашего региона», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Представители центра «Защита» получили сертификат на четыре служебных автомобиля. Бойцу СОБР «Партизан» губернатор вручил медаль «За отличие в охране общественного порядка», а росгвардейцам – ведомственные награды и погоны к новым званиям.

В завершении участники мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам и военнослужащим Росгвардии.