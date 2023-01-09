Брянские следователи возбудили дело об убийстве новорождённого
Следователи в Брянске возбудили уголовное дело об убийстве новорождённого ребёнка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В следственном комитет Брянской области рассказали подробности ситуации с найденным в Брянске телом младенца. Так, вечером 8 января около дома 1 по улице Перекопской в Фокинском районе города Брянска на обочине автомобильной дороги случайные прохожие нашли тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Стражи порядка установили личность матери малыша. 28-летнюю жительницу Брянска задержали.
По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство матерью новорожденного ребёнка.
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