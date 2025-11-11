Город32

Брянские спортсмены стали чемпионами мира по рукопашному бою

2025, 11 ноября 10:20 Лента новостей
Брянские спортсмены стали чемпионами мира по рукопашному бою
Источник фото

Брянские спортсмены стали чемпионами мира по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Рязани прошёл чемпионат мира по рукопашному бою. В нём приняли участие свыше двухсот спортсменов из 30 стран мира. В сборную России вошли четыре воспитанника спортшколы «Торпедо» города Брянска.

В дисциплине «демобой» в весовой категории 58 кг первое место завоевала Виктория Климушкина. Также чемпионом мира стал Дамир Казанов. Он выступил в дисциплине «бой» в весовой категории 62 кг. Серебряную медаль завоевала Владлена Иващенкова. А бронзовым призёром чемпионата мира стал Валерий Фомичев.

Читайте также
Должность заместителя губернатора Брянской области занял Юрий Никифоров
11 ноября 14:42
Должность заместителя губернатора Брянской области занял Юрий Никифоров
10 медалей привезли брянские каратисты из Калужской области
11 ноября 14:36
10 медалей привезли брянские каратисты из Калужской области
Подозреваемого в краже электровелосипеда рецидивиста задержали полицейские в Брянске
11 ноября 13:42
Подозреваемого в краже электровелосипеда рецидивиста задержали полицейские в Брянске
Мужчина и женщина пострадали в аварии на трассе Комаричском районе
11 ноября 12:35
Мужчина и женщина пострадали в аварии на трассе Комаричском районе

Новости регионов

Актуальные темы

Происшествия
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Происшествия
Руководитель предприятия в Жуковском районе получил условный срок за присвоение денег
Лента новостей
За публикации о военных и результатах атак в Брянской области будут штрафовать
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в брянском селе
Общество
Три четверти века инженерной школы: брянские турбиностроители встречают юбилей

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Энергетики «Россети Центр» напоминают жителям Брянской области о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании автономных источников питания
Энергетики «Россети Центр» напоминают жителям Брянской области о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании автономных источников питания

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» предупреждают: их неправильная эксплуатация может обернуться бедой.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика