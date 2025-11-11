Брянские спортсмены стали чемпионами мира по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Рязани прошёл чемпионат мира по рукопашному бою. В нём приняли участие свыше двухсот спортсменов из 30 стран мира. В сборную России вошли четыре воспитанника спортшколы «Торпедо» города Брянска.

В дисциплине «демобой» в весовой категории 58 кг первое место завоевала Виктория Климушкина. Также чемпионом мира стал Дамир Казанов. Он выступил в дисциплине «бой» в весовой категории 62 кг. Серебряную медаль завоевала Владлена Иващенкова. А бронзовым призёром чемпионата мира стал Валерий Фомичев.