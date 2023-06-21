Брянские строители отремонтировали школу в Брянке

Брянские строители полностью отремонтировали школу №9 в Брянке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Брянские строители отремонтировали школу №9 в городе Брянки. В том числе, там привели в порядок спортивный и актовый залы.

«Завершаются работы в школе № 4 — там ремонтируем спортзал. Готовим учреждения образования к новому учебному году. По другим социальным объектам: городская поликлиника, помещение МФЦ, кровли многоэтажных домов, водоводы — все работы идут по графику», – уточнил Александр Богомаз.