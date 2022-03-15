Брянские студенты ответили украинским

В ответ на видеообращение студентов Украины, опубликованное украинской молодежной организацией «Студреспублика», студенты брянских университетов записали свое обращение.

Брянские студенты напомнили украинским, что в Донбассе война против мирных жителей идет уже восемь лет, но почему-то это осталось незамеченным молодежью Украины. Россияне обратили внимание и на еще один факт: «Сейчас вы обращаетесь к нам, как к друзьям, которые могут помочь. Но мы видим не только ваше обращение. Мы видим и слышим другие слова тоже. «Не друзья и небратья» – это не мы придумали. Причем, эти слова льются на нас не первый год. Полистайте соцсети и комментарии под новостями ваших, украинских медиа за прошлый, позапрошлый год. Копните глубже, почитайте, что писали ваши соотечественники нам и о нас раньше – в 2003-м, 2005-м. «Москаляку – на гиляку», «рашисты», «свинособаки» – это все придумали ваши соотечественники. Убедитесь сами, что в нашу сторону не первое десятилетие льется волна ненависти. Ненависти ко всей стране и ко всему народу.

Вам напомнить, как называется ненависть к народам? Нацизм. Вы не видели, не замечали его в своей стране?»

Российские студенты предложили украинским остановить насилие: «Вы хотите остановить войну? Остановите ее! Это в ваших силах. Будущее Украины – ваше будущее, оно в ваших и только в ваших руках. Берите власть в свои руки, гоните нацистов, требуйте прекратить насилие, убийства и подлую ложь. Россия хочет мира, мира без ненависти и угроз. Мира, где можно все вопросы решать за столом переговоров».