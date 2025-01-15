Брянские танцоры стали призёрами «Большого Кубка Столицы»

Брянские танцоры стали серебряными призёрами «Большого Кубка Столицы». Об этом сообщили в соцсетях Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Красногорске состоялись соревнования по танцевальному спорту «Большой Кубок Столицы». На площадке «Аквариум» в «Крокус-Экспо» собрались более 680 дуэтов и солистов из 16 регионов России.

В турнире участвовали и воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. В категории «Молодежь La» второе место заняли Денис Домахин и Александра Чувпило.