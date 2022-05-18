Брянский аэропорт остаётся закрытым

Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты.

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов. Гражданская авиация не будет летать в 11 российских аэропортов до 25 мая 2022 года. Ограничения касаются и международного аэропорта Брянск.

Российским авиакомпаниям в ведомстве рекомендуют летать через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.