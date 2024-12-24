Брянский центр туризма и экскурсия получил диплом всероссийского конкурса
Брянский центр туризма и экскурсия получил диплом всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
Жюри подвело итоги Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». В номинации «Программы палаточных лагерей» был представлен Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска. Учреждение стало дипломантом третьей степени.
Фото с официальной страницы МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска.