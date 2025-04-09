Брянский департамент спорта будет сотрудничать с Национальным фитнес-сообществом

Руководитель брянского департамента спорта подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве проходил 35-й Всероссийский Съезд Фитнес-Индустрии. Участвовали в съезде представители Минспорта страны, чиновники в сфере физической культуры и спорта из регионов, представители фитнес-отрасли и руководители фитнес-клубов. Брянскую область представил директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин.

Участников на церемонии открытия приветствовал Министр спорта России Михаил Дегтярев. На съезде обсудили стратегические вопросов развития фитнес-отрасли России.

В рамках мероприятия руководитель брянского профильного департамента подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Национального фитнес-сообщества Еленой Силиной. Они договорились о взаимодействии двух ведомств.

Съезд организовало Национальное фитнес-сообщество при поддержке Министерства спорта России.