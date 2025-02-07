Брянский губернатор доложил о ситуации с дольщиками Зампреду правительства РФ на заседании комиссии по региональному развитию. Об этом глава области Александр Богомаз рассказал в своих соцсетях.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин подвёл заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Речь шла о решении обманутых дольщиков. В видеоконференции участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В прошлом году мы выделили 575 млн рублей из областного бюджета на завершение строительства многоквартирных домов по ул. Красный Маяк и ул. Красной Гвардии, это объекты компании «Инстрой». В ЖК «Огни маяка» приобрели квартиры 203 дольщика, в «Гвардейском» — 130», — доложил губернатор региона.
Суд признал застройщика банкротом. Область будет достраивать дома. Сдать их планируют в будущем году.
За 10 лет регион помог 1633 гражданам, которые пострадали от неблагонадёжных застройщиков. Они были признаны банкротами и не достроили 11 объектов.
«Люди получили либо обещанные квартиры — дома были достроены, либо компенсацию. Решать эти вопросы всегда непросто, но со стороны Правительства Брянской области мы делаем все возможное, чтобы защитить права наших граждан», — заключил Александр Богомаз.
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