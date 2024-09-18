Брянский губернатор доложил об обстановке Министру обороны РФ. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Накануне Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. В нём принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, главы Белгородской и Курской областей, а также заместители министра и командующие группировками войск.

«Обсудили текущую обстановку и меры, принимаемые для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения», – подчеркнул Александр Богомаз.