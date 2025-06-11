Брянский губернатор наградил медиков в преддверии профессионального праздника

Брянский губернатор наградил коллективы больниц в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии накануне прошёл праздник. В преддверии Дня медицинского работника там чествовали тех, кто стоит на страже здоровья людей.

Медиков поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он вспомнил о недавних событиях под Выгоничами.

«Теракт, в результате которого погибли и пострадали машинист и пассажиры поезда «Климов-Москва», стал испытанием нашей системы здравоохранения. И то, как все было организовано, от прибытия первых бригад «Скорой помощи» до отправки раненых в больницы Брянска, а тяжелораненых — в ведущие федеральные учреждения Минздрава, проведения консилиумов с национальными исследовательскими центрами, показало, что это испытание на прочность наши медики прошли на отлично!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что действия брянских медработников высоко оценили министр здравоохранения Михаил Мурашко и Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Почетные грамоты губернатора Брянской области за оказание высококвалифицированной медицинской помощи получили коллективы Выгоничской центральной районной больницы, Брянской областной больницы № 1, Брянской областной детской больницы, Брянской городской больницы № 1, Брянской городской станции скорой медицинской помощи, Почепской центральной районной больницы и Брянской областной психиатрической больницы № 1.