Брянский губернатор наградил сотрудников службы исполнения наказаний

Брянский губернатор наградил лучших сотрудников службы исполнения наказаний по итогам работы в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области прошло совещание по итогам работы ведомства за 2024 год. В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

«В прошлом году в рамках государственных программ Брянской области 101 гражданин после освобождения из мест лишения свободы получил социальную помощь от Правительства Брянской области на общую сумму более 336 тысяч рублей», — уточнил Александр Богомаз.

Также бывшим заключённым помогают устроится на работу. Работодателям, которые участвуют в социальной адаптации освободившихся из колоний граждан выплачивают субсидии.

«Одной из важных задач остается развитие системы исправительных центров. В прошлом году введены в эксплуатацию два центра на 111 мест на базе АО «ПО «Бежицкая Сталь» и ООО «ДОЦ плюс». У нас есть еще 394 места на предприятиях, совместная работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор вручил почётные грамоты и благодарности отличившимся в службе сотрудникам ведомства.