Брянский губернатор наградил задержавших террористов правоохранителей

Губернатор Брянской области наградил правоохранителей, задержавших атаковавших посетителей «Крокус Сити Холла» террористов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Правительстве Брянской области на оперативном совещании прошла церемония награждения сотрудников силовых структур, которые отличились при задержании причастных к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» людей. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

«Я хочу выразить слова благодарности руководству ФСБ России по Брянской области, УМВД России по Брянской области, Управлению Росгвардии по Брянской области, командованию группировки прикрытия государственной границы Министерства обороны Российской Федерации, лично каждому бойцу и сотруднику, принявшим меры по задержанию террористов. Отдельно хочу поблагодарить сотрудников ДПС, которые преследовали преступников, понимая, что перед ними профессиональные убийцы», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Так, награды из рук главы региона получили инспекторы ДПС, которые остановили автомобиль злоумышленников и задержали одного фигуранта на месте. Сотрудник специализированного подразделения Росгвардии с помощью беспилотника обнаружил двоих сообщников в лесу. Оперативники уголовного розыска прочесывали лес в поисках злоумышленников. Также награду получил кинолог, собака которого помогла обнаружить одного из фигурантов, пытавшегося спрятаться на дереве.