Брянский губернатор награжден почётной грамотой «Волонтёрской роты «Боевое братство»

Председатель Совета Федеральных Координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» вручил почётную грамоту губернатору Брянской области за помощь военным и жителям новых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошло торжественное мероприятие. Оно посвящено 20-летию развития добровольческого движения. В рядах волонтёров Брянщины состоит более 110 тысяч человек. Результаты их работы представили на выставке «20 лет на благо Брянщины».

«Тот, кто хотя бы раз стал участником добрых дел, по-другому действовать уже не может. Благодаря вашим делам мир вокруг наполняется светом и теплом, а люди начинают верить в добро. Я от всей души благодарю вас за вашу отзывчивость и поддержку, которые так важны в наше время, за вашу гражданскую активность!» — обратился к волонтёрам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Награды Президента России, губернатора региона, Брянской областной Думы, главного федерального инспектора по Брянской области, МЧС получили активисты, представители общественных объединений и организаций.

А губернатору Брянской области почётную грамоту вручил председатель Совета Федеральных Координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко. Во всероссийской организации оценили помощь главы региона жителям новых территорий и военнослужащим на СВО.