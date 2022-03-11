Брянский губернатор назвал рост цен в магазинах спекуляцией

Глав муниципалитетов Александр Богомаз обязал «собирать информацию и передавать в соответствующие органы».

Губернатор Брянской области призвал следить за ситуацией с ростом цен на продукты в магазинах.

«Почему они растут? Простой пример — масло. Было 300 рублей, стало 450, с планёрки вышли — 480. Что, производители подняли цены на молоко? Нет. Пошла спекуляция! Мы с вами отвечаем за экономику. И здесь как раз цена сырья старая, за электричество тоже старая, на нефтепродукты она также не поменялась. Но под эту ситуацию многие сейчас пытаются «ловить рыбу в мутной воде». Не надо ловить! А чтобы не ловили, нужно каждому на своём месте, в своём районе, муниципальном образовании смотреть, что происходит, собирать информацию и передавать в соответствующие органы», — подчеркнул Александр Богомаз.

Комментируя рост цен на сахар, гречку и масло глава региона отметил, что овощи и зерно были выращены в прошлом году, как и корма для животных. А значит и оснований для поднятия цен нет.