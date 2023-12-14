Брянский губернатор обсудил инвестпроекты с директором «Газпром энергосбыт Тюмень»

Губернатор Брянской области обсудил инвестпроекты по медернизации уличного освещения с гендиректором «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили новые инвестиционные проекты компании в регионе.

«Общество проводит социально ответственную политику в регионе, является крупным налогоплательщиком и благотворителем. С 2019 года в рамках инвестпрограммы создается интеллектуальная система учета электроэнергии потребителей, проживающих в многоквартирных домах. Уже установлено 42 тысячи приборов учета, к 2026 году их будет 87 тысяч» , – уточнил Александр Богомаз.

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» предложил реализовывать новый инвестиционный проект по модернизации уличного освещения в Клинцах. Аналогичную работу ПАО «Россети Центр»- «Брянскэнерго» проводит в Брянске. Компания уже заменила 12 тысяч старых светильников.