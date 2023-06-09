Брянский губернатор объявил выговор заму и директору экологического департамента

Губернатор Брянской области объявил строгий выговор своему заму и директору экологического департамента за задержку при рекультивации свалки в Сельцо
По федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Сельцо идёт рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов площадью более четырех гектаров. Подрядчик уже получил 4 млн рублей за работы по подготовке котлована, а Брянский государственный инженерно-технологический университет разработал проект. Весной котлован затопило и работа встала.
«На протяжении полугода кроме проведения совещаний не предпринимается никаких действий по решению проблемы. При этом всем понятно, что вода сама по себе никуда не уйдет, об этом же говорят и ученые, и представители экологического федерального надзора. Считаю, что это вопиющее бездействие и со стороны контролирующих чиновников, и со стороны подрядчика. Кадровые решения уже приняты: строгий выговор объявлен курирующему заместителю губернатора и директору департамента природных ресурсов и экологии» , – подчеркнула Александр Богомаз..
За пять дней подрядчик должен провести рекомендованные экологическим надзором мероприятия по устранению подтоплений.
«Если это не поможет, нужно будет вносить изменения в проектную документацию и утверждать их в законном порядке. Поручил ежедневно представлять отчет с указанием объемов выполненных работ» , – заключил глава региона.
09.06.2023 14:42
Московская железная дорога заняла 3 место в производственном сетевом соревновании по итогам 1 квартала
Сегодня в управлении МЖД состоялось чествование столичных железнодорожников по итогам работы в 1 квартале 2023 года. Свидетельство о присуждении МЖД третьего места в сетевом производственном соревновании начальнику МЖД Валерию Танаеву вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции тяги Олег Валинский. — Московская железная дорога вносит существенный вклад в обеспечение стабильных пассажирских перевозок. На столичную
09.06.2023 10:56
Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня
В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6207 Вязьма – Сафоново, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 11 и 12 июня; № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль
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