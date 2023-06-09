Брянский губернатор объявил выговор заму и директору экологического департамента

Губернатор Брянской области объявил строгий выговор своему заму и директору экологического департамента за задержку при рекультивации свалки в Сельцо

По федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Сельцо идёт рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов площадью более четырех гектаров. Подрядчик уже получил 4 млн рублей за работы по подготовке котлована, а Брянский государственный инженерно-технологический университет разработал проект. Весной котлован затопило и работа встала.

«На протяжении полугода кроме проведения совещаний не предпринимается никаких действий по решению проблемы. При этом всем понятно, что вода сама по себе никуда не уйдет, об этом же говорят и ученые, и представители экологического федерального надзора. Считаю, что это вопиющее бездействие и со стороны контролирующих чиновников, и со стороны подрядчика. Кадровые решения уже приняты: строгий выговор объявлен курирующему заместителю губернатора и директору департамента природных ресурсов и экологии» , – подчеркнула Александр Богомаз..

За пять дней подрядчик должен провести рекомендованные экологическим надзором мероприятия по устранению подтоплений.

«Если это не поможет, нужно будет вносить изменения в проектную документацию и утверждать их в законном порядке. Поручил ежедневно представлять отчет с указанием объемов выполненных работ» , – заключил глава региона.