Брянский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Четвертая прямая линия губернатора региона Александра Богомаза с жителями прошла в Брянске. В онлайн-режиме глава области отвечал на самые волнующие вопросы.
Больше всего обсуждали темы ЖКХ, благоустройства, работы транспорта, социальной сферы, здравоохранения. безопасности. Самыми активными оказались жители Брянска, Брянского района, Клинцов, Почепского и Карачевского районов. Они задали больше всего вопросов.
«Благодарю каждого жителя Брянской области за активную жизненную позицию и неравнодушие! Даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, на каждое обращение будет обязательно дан ответ», — подчеркнул Александр Богомаз.
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