Брянский губернатор поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России

Губернатор Брянской области поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Брянской области работают одиннадцать пунктов сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России в 2024 году. Они расположены в Региональном штабе общественной поддержки, отделении Общероссийского Народного фронта, а также крупных торговых центрах Брянска, Клинцов и Дятьково.

«Поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России в 2024 году. На пунктах сбора подписей каждый может поддержать Владимира Владимировича, выразить свою гражданскую позицию и доверие нашему национальному лидеру. Наша страна должна и дальше идти только вперед, несмотря ни на что!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.