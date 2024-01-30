Брянский губернатор подписал соглашение с гендиректором корпорации по развитию предпринимательства

Губернатор Брянской области подписал соглашение с гендиректором «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Глава региона Александр Богомаз встретился с гендиректором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александром Исаевичем. Они подписали соглашение о сотрудничестве.

«Александр Игоревич сегодня встретится с предпринимательским сообществом нашего региона, чтобы рассказать о новых инструментах государственной поддержки, которые сегодня реализует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Наше конструктивное сотрудничество будет продолжено», – рассказал Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что на малый и средний бизнес в Брянской области приходится более 40% оборота всех предприятий. Их в регионе 36 752. Более 174 тысяч человек занимаются бизнесом.

«Большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносят меры поддержки федерального уровня, в том числе реализуемые Корпорацией МСП», – добавил Александр Богомаз.