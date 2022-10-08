Брянский губернатор посетил мобилизованных военнослужащих

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в войсковых частях, где проходят подготовку мобилизованные жители. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
Губернатор вместе с председателем областной Думы и военным комиссаром посетили несколько воинских частей вдоль границы и встретились с мобилизованными военными.
«Посмотрел условия их пребывания, бытовые, оснащение, обмундирование, поговорил с командованием частей, пообщался с бойцами — настоящими защитниками, патриотами своей страны!
Могу заверить, что сегодня граница, проходящая по территории нашего региона, надежно укреплена, на рубежах для несения службы имеется вся военная техника. Посмотрел и не только посмотрел, но и попробовал, чем питаются солдаты и офицеры: все вкусно, сытно и разнообразно», — отметил Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что мобилизованные всем обеспечены и находятся на территории области в соответствующих всем нормам условиях.
05.10.2022 12:49
С повесткой на руках
Как проходит частичная мобилизация в регионе? В России проводится частичная мобилизация, указ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе. Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона
05.10.2022 12:47
Условия для личного состава
На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения. «Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками.
05.10.2022 12:45
Жилье для медиков
В сентябре губернатор Алексей Островский рассказал о принятом решении запустить в регионе программу по обеспечению жильём медработников, которые придут работать в центральные районные больницы. «Это решение продиктовано дефицитом узкопрофильных специалистов и с учётом особой значимости жилищного вопроса должно стать одним из механизмов привлечения, а главное, «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ
05.10.2022 12:13
Вместе в большой мир. Как стать наставником для подростка из детского дома
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером