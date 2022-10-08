Брянский губернатор посетил мобилизованных военнослужащих

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в войсковых частях, где проходят подготовку мобилизованные жители. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор вместе с председателем областной Думы и военным комиссаром посетили несколько воинских частей вдоль границы и встретились с мобилизованными военными.

«Посмотрел условия их пребывания, бытовые, оснащение, обмундирование, поговорил с командованием частей, пообщался с бойцами — настоящими защитниками, патриотами своей страны!

Могу заверить, что сегодня граница, проходящая по территории нашего региона, надежно укреплена, на рубежах для несения службы имеется вся военная техника. Посмотрел и не только посмотрел, но и попробовал, чем питаются солдаты и офицеры: все вкусно, сытно и разнообразно», — отметил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что мобилизованные всем обеспечены и находятся на территории области в соответствующих всем нормам условиях.