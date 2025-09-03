Брянский губернатор посетил обновленный мемориал в Сураже

Брянский губернатор посетил обновленный воинский мемориал в Сураже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области посетил город партизанской славы Сураж. В том числе, глава региона побывал на на мемориале «Воинское кладбище 300 советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками». Памятник не так давно модернизировали проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Важно не только помнить всех наших Героев, отдавших жизни за свободу и независимость Родины, но и содержать в порядке воинские памятники и мемориалы», — подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области почтил память павших в годы Великой Отечественной войны воинов. К мемориалу он возложил цветы.