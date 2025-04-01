Брянский губернатор посетил обновлённую школу №3 в областном центре. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Школа №3 в Брянске через пять лет отметит 100-летие. В ней учатся 630 детей. За год учебное заведение изменилось до неузнаваемости. После каникул в неё вернулись школьники. Обновленное учреждение посетил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Конечно, здесь было заменено все: инженерные коммуникации — раньше была одна раковина на первом этаже, теперь горячая и холодная вода в каждом классе, новая электрика, сантехника, полы, потолки, вентиляция, междуэтажные перекрытия, окна и двери, лестницы, крыльцо и фасад, спортивный и актовый залы, пищеблок», — уточнил Александр Богомаз.

На капремонт потратили свыше 110 млн рублей, в том числе 9 млн — на оборудование и мебель.

За два года в Брянской области отремонтировали 60 школ. В планах на этот — 15. На модернизацию направлен почти миллиард рублей.