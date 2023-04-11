Брянский губернатор потребовал запретить парковку самокатов у мемориалов

Губернатор Брянской области потребовал запретить парковку электросамокатов у мемориалов в областном центре. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

«Брянск — город воинской славы. И это известно каждому жителю нашего региона, и детям, и взрослым. Площадь Партизан, Курган Бессмертия — это символы нашего города, святые места для всех, кто помнит подвиг наших предков, Героев, освободивших мир от фашизма ценой своих жизней», – отметил Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что места воинской славы в областном центре превратились стоянки для электросамокатов.

«Такое отношение к нашей героической памяти просто недопустимо! И в Брянске должны быть установлены правила использования электросамокатов на территориях общего пользования, которые уже приняты во многих других городах нашей страны, — Москве, Новосибирске, Саратове, Сочи, Пензе, где запрещено парковаться в местах воинских захоронений, мемориалов, памятниках, на газонах, узких тротуарах и пешеходных дорожках. Дал поручение главе Брянской городской администрации, главе города Брянска проработать этот вопрос в самое ближайшее время!» – заключил губернатор Брянской области.