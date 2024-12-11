Брянский губернатор поучаствовал в акции «Ёлка желаний»

Брянский губернатор исполнит мечты четырёх детей в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В преддверии Нового года в Брянской области стартовала традиционная «Ёлка желаний». Первым шаря с мечтами детей с неё снял губернатор региона Александр Богомаз.

«10-летний Тимур из Луганской Народной Республики мечтает о боксерской груше, 12-летний Никита — об интерактивной игрушке, 13-летняя Антонина из Новозыбкова увлекается баскетболом и хотела бы попасть на мастер-класс от нашего чемпиона, заслуженного мастер спорта России, бронзового призера Олимпийских игр, победителя Евролиги, обладателя Кубка Европы Виталия Фридзона, а 8-летний Степан увлекается военной техникой и очень хочет посетить музей военной истории», — рассказал Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что желания ребят обязательно сбудутся.