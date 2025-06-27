Брянский губернатор поучаствовал в Форуме регионов России и Беларуси. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

ХII Форум регионов России и Беларуси прошёл в Нижнем Новгороде. Участие в нём приняли более 800 представителей двух стран.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова встретились с руководителями органов государственной власти субъектов двух стран. Речь шла о продуктивном сотрудничестве. В заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими ближайшими соседями — Гомельской и Могилевской областями. Более 60% внешнеэкономической деятельности приходится на Республику Беларусь, а основная часть — с Гомельской областью. У нас работает масштабный проект по совместному выпуску кормоуборочной и зерноуборочной техники на территории Брянской области, которая сегодня занимает уже 30% от всего, что производится в России», – отметил губернатор Александр Богомаз.