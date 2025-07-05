Брянский губернатор поучаствовал в открытии Музея Славы Могилевщины вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Могилевском районе Республики Беларусь рядом с Буйничским полем открыли Музей Славы Могилевщины. В церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, Государственный Секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. На историческом событии побывал и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Музей Славы Могилевщины стал частью мемориального комплекса на Буйничском поле. В июле 1941 года на этом месте в течение 23 суток красноармейцы и народное ополчение сдерживали натиск фашистов.

«Экспозиция отражает не только славное военное прошлое, но и историю Могилевской области, основные этапы ее развития и достижения», — уточнил Александр Богомаз.

Президент Александр Лукашенко отметил, что музей будет передавать из поколения в поколение правду о Великой Победе.