Брянский губернатор поучаствовал в заседании комиссии Государственного совета РФ

Брянский губернатор обсудил меры поддержки военнослужащих на заседании комиссии Государственного совета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провёл расширенное заседание комиссии Государственного совета России. Там обсудили меры поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их семей.

В заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил, что на Брянщине действует более 70 мер социальной поддержки участников СВО, а также поддержка семей погибших.

«Сохранение памяти о Героях и событиях специальной военной операции — одна из важнейших задач. У нас открыто 446 памятных досок, 655 «Парт Героя», 7 мемориалов. Во всех муниципальных образованиях Брянской области установлены баннеры с изображением земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Во всех образовательных учреждениях, на фасадах которых установлены мемориальные памятные доски, увековечивающие память погибших участников специальной военной операции, оформлены информационные стенды или уголки памяти», – отметил Александр Богомаз.