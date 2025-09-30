Брянский губернатор поучаствовал в заседании комиссии Государственного совета РФ

Брянский губернатор обсудил меры поддержки военнослужащих на заседании комиссии Государственного совета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провёл расширенное заседание комиссии Государственного совета России. Там обсудили меры поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их семей.
В заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил, что на Брянщине действует более 70 мер социальной поддержки участников СВО, а также поддержка семей погибших.
«Сохранение памяти о Героях и событиях специальной военной операции — одна из важнейших задач. У нас открыто 446 памятных досок, 655 «Парт Героя», 7 мемориалов. Во всех муниципальных образованиях Брянской области установлены баннеры с изображением земляков, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Во всех образовательных учреждениях, на фасадах которых установлены мемориальные памятные доски, увековечивающие память погибших участников специальной военной операции, оформлены информационные стенды или уголки памяти», – отметил Александр Богомаз.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2