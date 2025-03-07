Брянский губернатор поздравил мам и жён военнослужащих с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В преддверии Международного женского дня в помещении брянского отделения фонда «Защитники Отечества» прошла встреча с мамами и женами военнослужащих. Их поздравили губернатор региона Александр Богомаз и начальник Главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Евгений Никифоров.

«Боль останется навсегда, но жизнь продолжается — нужно растить детей, а в семьях участниц встречи их по трое, четверо, пятеро… Растить и рассказывать о том, какими были их отцы и братья. Благодаря подвигу наших бойцов Россия сохраняет свою идентичность, традиционные ценности. На примерах наших защитников мы будем воспитывать подрастающее поколение и всегда помнить о них!» – подчеркнул Александр Богомаз.