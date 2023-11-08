Брянский губернатор поздравил участников премии #МЫВМЕСТЕ

Губернатор Брянской области поздравил участников премии #МЫВМЕСТЕ.

Глава региона Александр Богомаз встретился с участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ. От региона поступило 37 заявок. 15 проектов победили в региональном этапе. А четыре проекта вышли в полуфинал федерального этапа.

«Радует, что все участники встречи — люди инициативные, они поддерживают семьи с тяжелобольными, учат детей правильному поведению на дорогах, сохраняют историю и традиции нашего родного края. Поздравил победителей с заслуженными наградами и пожелал успехов в реализации проектов», – подчеркнул Александр Богомаз.