Брянский губернатор поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Брянский губернатор в своих соцсетях поблагодарил воспитателей за труд в честь профессионального праздника.

27 сентября в России отмечают День воспитателя и работников дошкольных учреждений. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что в регионе строят и ремонтируют детские сады, чтобы создать комфортные условия для детей и сотрудников.

«А вы, настоящие профессионалы своего дела, вкладываете сердце и душу в воспитание каждого ребенка, становитесь для них вторыми мамами, ежедневно дарите свое тепло и заботу. Вы воспитываете в наших маленьких гражданах любовь к Родине и родному краю, и от того, какими вырастут наши дети, зависит, в какой стране мы будем жить завтра», – отметил Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил воспитателей за бесценный труд, терпение и доброту, а также пожелал профессиональных успехов.