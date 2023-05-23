Брянский губернатор поздравил выпускников в Клетне

Губернатор Брянской области поздравил выпускников школы в посёлке Клетня. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Для 5021 ученика 11-х классов Брянской области прозвучал последний звонок. В праздничный день губернатор Брянской области посетил школу № 2 поселка Клетня. В этом году её закончили 20 ребят.

«Позади одиннадцать лет школьной жизни. За это время изменились ребята — выросли, повзрослели, многому научились. Изменилась и их школа: построена пристройка на 500 мест, сделан капитальный ремонт школы, в которой они учились.

Сегодня долгожданный праздник, но немного грустный, потому что вместе с последним звонком заканчивается детство и начинается взрослая жизнь: иногда несправедливая, иногда сложная, но все-таки интересная. И какой она будет, чего каждый добьется, зависит только от нас самих. Конечно, будут и взлеты, и падения, но самое главное — подниматься и идти вперед, к намеченной цели» , – подчеркнул глава региона.