Брянский губернатор поздравил женщин с праздником

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях разместил поздравление с Международным женским днём.

«Этот весенний праздник дает нам, мужчинам, дополнительную возможность сказать вам самые теплые и искренние слова любви, уважения и благодарности. За материнское тепло, за радость любви и счастье быть отцами, за тепло домашнего очага, за умение поддерживать своих мужчин и находить собственное призвание», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что Родину называют Матерью и через всю жизнь каждый человек проносит любовь к самому родному человеку — маме и к родной земле.

«Мы преклоняемся перед ратным подвигом наших женщин во время Великой Отечественной войны. Современные женщины продолжают великие традиции служения нашей Родине. Их воплощением являются для нас выдающиеся женщины Брянской земли, вписавшие яркие страницы в многовековую историю России»,— отметил Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил матерей и жен военнослужащих, которые участвуют с спецоперации.

«Желаю вам, дорогие женщины, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба! Пусть этот весенний праздник согреет вас вниманием близких людей, подарит счастье и хорошее настроение!» — заключил глава региона.