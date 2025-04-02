Брянский губернатор поздравил жителей двух государств

Брянский губернатор в своих соцсетях поздравил жителей двух государств в День единения народов России и Беларуси. Праздничную дату отмечают 2 апреля.

«Он [праздник] символизирует нерушимую связь двух наших народов, скрепленных многовековой дружбой, прочными узами славянских традиций, духовными ценностями. Этот мощный фундамент позволяет расширять экономические связи наших государств, укреплять гуманитарное и культурное сотрудничество белорусских и российских регионов», – отметил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что Брянская область выполняет задачи по сотрудничеству, поставленные президентами России и Республики Беларусь. Две страны взаимодействуют в сфере промышленности, дорожного строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и туризма, научной и образовательной деятельности, культуры и молодежной политики. В частности, в Брянске гомельские строители возводят уже второй многоэтажный дом. А в Жуковке строители из Могилевской области сдали дом для детей-сирот.

«У нас общая история и общая задача — не потерять самое главное, историческую правду о подвиге братских народов, которые плечом к плечу ковали Великую Победу!

Уверен, общими усилиями наше деловое и культурное сотрудничество будет только крепнуть и развиваться! С праздником!», – заключил губернатор Александр Богомаз.