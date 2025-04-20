Брянский губернатор поздравил жителей с Пасхой

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей с Христовым Воскресением. Он опубликовал пост в своих соцсетях.
«Это праздник, который учит всех нас добру и созиданию, символизирует победу добра над злом, жизни над смертью. Это те ценности, которые на протяжении веков являются основой духовности нашего народа. У нас были достижения, победы, но были и тяжелые времена, и вера всегда помогала их пережить и добиваться великих успехов как в экономике, так и на ратных полях сражений. Помогала делать нашу страну, которую наши предки собирали по кусочкам, великой», — отметил Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что в соседней Украине разрушают памятники, общую память, а также православную веру.
«Мы гордимся нашим прошлым и настоящим и с оптимизмом смотрим в будущее. Как никогда сегодня мы едины, наш Президент, Патриарх и мы, жители нашей большой многонациональной страны. И это дает нам уверенность, веру в то, что мы были, есть и будем великой и непобедимой державой!» — добврвил губернатор.
Александр Богомаз уточнил, что среди защитников страны нет неверующих и бойцы обращаются к Богу.
»Всех поздравляю с этим светлым душевным семейным праздником! Успехов в делах на благо нашей великой страны, мира, добра, благополучия! Христос воскрес!», — заключил Александр Богомаз.
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