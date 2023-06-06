Брянский губернатор призвал не закрывать спортучреждения на лето

Глава региона в своих соцсетях обратился к главам муниципалитетов. Александр Богомаз подчеркнул, что летний отдых включает и занятия спортом, в том числе в ледовых дворцах, бассейнах и на стадионах, которые открывают по всей области.

«Обращаюсь ко всем главам муниципальных образований: берите пример со Стародуба, где ледовый дворец работает до часу ночи! От желающих покататься на коньках нет отбоя! Мало того, таким образом дворец зарабатывает деньги — на ту же оплату коммунальных расходов. А другой пример — когда закрывают ледовые дворцы на лето, растапливают лед, лишь бы не работать, но при этом экономить на обслуживании и получать зарплату и премии!

Призываю всех: занимайтесь оздоровлением детей и молодежи с использованием всех спортивных сооружений, которые есть на территории Брянской области!» – заключил Александр Богомаз