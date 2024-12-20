Брянский губернатор прокомментировал выступление Президента России в своих соцсетях.

Накануне Президент России Владимир Путин подвел итоги года на традиционной пресс-конференции. За трансляцией следил губернатор Брянской обалсти Александр Богомаз. Глав региона в своих соцсетях прокомментировал выступление Президента России.

«Главное — люди. Это ключевое, о чем говорил наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин во время подведения итогов года. Все государственные программы, национальные проекты направлены на улучшение жизни наших граждан. Как сказал Президент, российская экономика находится в устойчивом состоянии, несмотря на все вызовы, в том числе извне, а рост экономики, по его словам, во многом обусловлен укреплением суверенитета», – отметил Александр Богомаз.

Одной из главных тем пресс-конференции стала специальная военная операция. В частности, речь шла о поддержка военнослужащих и их семей.

«Благодарен Президенту за то, что оперативно решаются все вопросы, которые возникают в нашем приграничном регионе, за поддержку жителей Брянской области! У нас работает фонд «Защитники Отечества», мы запустили программу «Брянские Герои», главная цель которой — создать команду новых управленцев, лидеров, настоящих патриотов, которые принимали участие в специальной военной операции, а теперь готовы внести свой вклад в развитие нашей страны», – добавил брянский губернатор.

Всего Президенту России поступило свыше двух миллионов вопросов. Они касались развития экономики, мер соцподдержки семей с детьми, помощь новым регионам Российской Федерации, строительства домов и дороги.

«Президент сказал, что относится к России как к своей семье. И каждый из нас — часть этой огромной многонациональной великой семьи. А семья — это сила! Будем и дальше работать на благо нашей Родины! Победа будет за нами!» – заключил Александр Богомаз.