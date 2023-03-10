Брянский губернатор сообщил об артобстреле
Губернатор Брянской области сообщил об очередном артобстреле приграничных районов. Глава региона написал о происшествии в своих соцсетях.
«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет. Оперативные службы работают на месте» , – уточнил Александр Богомаз.
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