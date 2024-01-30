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Брянский губернатор сообщил об очередной атаке на регион

2024, 30 января 08:37 Лента новостей
Брянский губернатор сообщил об очередной атаке на регион
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Об очередной атаке беспилотника на регион сообщил губернатор Брянской области в своём телеграм-канале.

30 января ранним утром военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на регион. Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Навлинским районом.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подчеркнул Александр Богомаз.

 

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