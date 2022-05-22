Брянский губернатор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Гомеле

В братской могиле похоронены воины и партизаны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко почтили память героев-освободителей.

Представители брянской и гомельской делегаций в 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне посетили мемориал «Вечный огонь» в Гомеле. Они почтили минутой молчания павших воинов и возложили цветы.

В братской могиле мемориального комплекса «Вечный огонь» похоронены воины и партизаны, погибшие на Великой Отечественной войне.