Брянский губернатор вручил медаль участнику Великой Отечественной войны

Брянский губернатор вручил памятную медаль участнику Великой Отечественной войны Борису Васильевичу Шапошникову. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне Дня защитников Отечества губернатор Александр Богомаз навестил участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Брянска Бориса Васильевича Шапошникова. Глава региона вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Большое спасибо Борису Васильевичу за его активную гражданскую позицию, за вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи! Он воспитал на своём примере не одно поколение ребят, проводил уроки мужества в школах, его всегда с интересом слушали школьники. Он и сегодня, в почти 101 год, живо интересуется всем, что происходит у нас в стране, в мире и, конечно же, как и все мы, ждёт победу!» — отметил губернатор.

Борис Шапошников в 18 лет был призван в ряды Советской армии. Участвовал в битве под Сталинградом, освобождал Донбасс — Макеевку, Краматорск, Белоруссию, Прибалтику. 40 лет своей жизни он отдал служению Родине в Вооружённых Силах. Борис Шапошников награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны и различными боевыми медалями.