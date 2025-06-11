Брянский губернатор вручил медали отцам погибших военных в преддверии Дня России. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В канун Дня России в правительстве Брянской области прошло торжественное мероприятие. Там чествовали отцов, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга на спецоперации. Губернатор региона Александр Богомаз вручил им медали «Отец солдата».

«Они шагнули в бессмертие, совершив настоящий подвиг! Память о наших Героях будет жить вечно, мы не позволим, чтобы мужество и отвага наших брянских ребят ушли в забвение. Родители потеряли самое дорогое, своих сыновей, но их подвиги спасли жизни. Вечная слава нашим воинам!» — подчеркнул Александр Богомаз.