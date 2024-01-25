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Брянский губернатор вручил орден Дружбы бывшему начальнику полиции региона

2024, 25 января 10:27 Лента новостей
Брянский губернатор вручил орден Дружбы бывшему начальнику полиции региона
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Губернатор Александр Богомаз вручил второй орден Дружбы Брянской области бывшему начальнику УМВД региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Заседании расширенной коллегии прошло в УМВД России по Брянской области. Его провел врио начальника ведомства Алексей Солдатов. На заседании подвели итоги работы за 2023 год. 

Также в совещании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он вручил награды отличившимся правоохранителям. 

«Особо хочу отметить сотрудников сводных отрядов полиции УМВД России по Брянской области, которые дислоцируются на территории приграничных районов. Они активно участвуют в охране общественного порядка, проводят специальные мероприятия, оказывают содействие сотрудникам других федеральных силовых структур в выполнении задач, связанных с безопасностью граждан», – подчеркнул Александр Богомаз. 

В дистанционном формате на заседании присутствовал бывшему начальнику УМВД России по Брянской области. Теперь генерал-майор полиции Владислав Толкунов занимает должность замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. 

«За то, что делалось Владиславом Александровичем по налаживанию тесного взаимодействия с соседями, Республикой Беларусь, Гомельской, Могилевской областями. За личный вклад в сотрудничество между народами. За всю эту работу Владислав Александрович награжден орденом Дружбы Брянской области под номером 002», – отметил Александр Богомаз.  

Напомним, первый орден Дружбы получил губернатор Гомельской области Иван Крупко. 

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