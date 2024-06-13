Брянский губернатор вручил паспорта отличникам и спортсменам

Губернатор Брянской области вручил первые паспорта отличникам и спортсменам в День России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина прошли торжественные мероприятия в честь Дня России. Там выступили лучшие творческие коллективы региона.

Кроме того, там прошла церемония вручения первых паспортов. Документы из рук губернатор Александра Богомаза получили отличники учёбы, победители спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов.

«Поздравляю с этим знаменательным событием, желаю хорошо учиться, добиваться поставленных целей и помнить, что мы — представители великого многонационального российского народа! Вы — будущее нашей великой России!» — подчеркнул Александр Богомаз.