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Брянский губернатор вручил первые паспорта подросткам

2024, 12 декабря 12:49 Лента новостей
Брянский губернатор вручил первые паспорта подросткам
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Брянский губернатор в День Конституции России вручил первые паспорта подросткам. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

 

В правительстве Брянской области прошло торжественное вручение первых паспортов. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции России.

Более десяти юных жителей области получили главный документ гражданина из рук губернатора региона Александра Богомаза.

«Этот торжественный и праздничный день, День Конституции, когда ребята получили паспорт, они запомнят навсегда. От всей души желаю им достичь всех поставленных целей, чтобы родители всегда могли гордиться своими детьми. А для этого нужно вырасти достойными гражданами нашей великой страны и великого народа!» — подчеркнул Александр Богомаз.

 

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